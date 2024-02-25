Французский политолог согласился со словами Путина о санкциях

Президент РФ Владимир Путин был прав, когда говорил о неэффективности антироссийских санкций. Об этом в эфире французского телеканала LCI заявил политический обозреватель Рено Пила.

Он отметил, что в свое время правительство Франции обещало сокрушить российскую экономику при помощи рестрикций. В том числе это касается министра экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики Брюно Ле Мэра.

Тем не менее, по словам эксперта, сейчас мир наблюдает противоположную ситуацию. Экономика РФ продолжает расти, несмотря на всевозможные ограничения со стороны западных государств.

«Правда в том, что, к сожалению, в этих своих заявлениях он (Путин. — «Газета.ru») прав. Потому что санкции — это несбыточная мечта», — сказал Пила.

24 февраля лидеры стран — членов «Большой семерки» (G7) провели виртуальный саммит, по итогам которого пообещали продолжить оказывать санкционное давление на РФ. Также они заявили о намерении препятствовать деятельности компаний из других государств, помогающих Москве при обходе рестрикций.

Ранее в Норвегии удивились «хорошей форме» российской экономики.