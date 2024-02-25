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Кулеба заявил, что потерянные ВСУ территории не несут «стратегического значения»

Кулеба: потери ВСУ в территориях не несут стратегического значения

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Tobias Hase/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что потерянные ВСУ территории не имеют стратегического значения. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу ABC.

Кулеба признал, что Украина «действительно потеряла территории», однако они не имеют «стратегического значения» для общей стабильности линии боевого соприкосновения.

До этого он заявил, что украинская армия испытывает значительный дефицит артиллерийских боеприпасов.

«Мы испытываем огромную нехватку артиллерийских снарядов и других видов вооружений», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль счел невыгодным текущее положение армии страны на поле боя и отметил, что Вооруженные силы РФ имеют преимущество в воздухе.

22 февраля полковник ВСУ заявил о грядущем стратегическом обрушении украинской обороны.

Ранее Зеленский указал на неготовность мира к поражению России в конфликте на Украине.

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