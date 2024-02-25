Турецкий политик предупредил об угрозе мировой войны из-за Крыма

Действия Украины в отношении Крыма могут привести к третьей мировой войне. Об этом заявил РИА Новости председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель.

По его словам, Киев не должен рассматривать вариант военной интервенции против полуострова, поскольку это развяжет третью мировую войну.

«Если нынешнее неонацистское правительство на Украине совершит те же ошибки, что и нацисты предыдущих поколений, они пострадают от последствий. Как тогда народ полуострова вместе сопротивлялся нацистам, так и сегодня он будет вместе противостоять неонацистам», — сказал Сель.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году ВСУ сосредоточатся на операциях против Крыма и перейдут к обороне на востоке. Он отметил, что изолирование полуострова и подрыв российских военных возможностей является особо важным для Киева.

Позднее глава комитета Государственного совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус высказал мнение, что слова украинского лидера о планах в скором времени захватить Крым являются очередным популизмом.

Ранее депутат сравнил угрозы Украины Крымскому мосту с лаем Моськи.