Трамп сообщил, что побеждает в Южной Каролине

Трамп заявил, что побеждает на предварительных выборах в Южной Каролине с рекордным результатом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне сообщили, что у нас в два раза больше голосов, чем когда-либо получали в штате Южная Каролина», — заявил Трамп.

Единственным конкурентом в борьбе на республиканскую номинацию на проходящих в Южной Каролине праймериз является экс-постпред США при ООН Никки Хейли. Она заявляла, что проход Трампа на выборы президента США приведет к победе демократов.

Позже Дональд Трамп в своей предвыборной речи заговорил о «возмездии» своим политическим оппонентам после победы. Он отметил, что сумеет «вернуть страну». По словам Трампа, для «тяжело работающих американцев» 5 ноября станет новым «днем освобождения».

24 февраля Трамп заявил, что начнет самую масштабную за всю историю США депортацию мигрантов в случае победы на президентских выборах.

Ранее Трамп допустил, что Байден не дотянет до президентских выборов.