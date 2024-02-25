Трамп пообещал устроить крупнейшую депортацию в истории США

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что начнет самую масштабную за всю историю США депортацию мигрантов в случае победы на президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

«Это будет крупнейшая депортация в истории нашей страны. И у нас нет выбора», — отметил бывший президент США на ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне.

Политик счел незаконную миграцию «угрозой для страны». Он предрек, что СМИ назовут его за такой подход к проблеме «жестоким». Трамп подчеркнул, что мигранты уничтожают США. Трамп обратил внимание, что они при этом говорят на языках, о которых «никто никогда не слышал».

До этого Трамп пригрозил оппонентам возмездием после победы на выборах президента США. По его словам, США стали «насмешкой для всего мира». Экс-президент назвал беспрецедентный успех страны своей «абсолютной местью».

Накануне политик признался, что его не удивило высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что кандидатура нынешнего главы Белого дома Джо Байден предпочтительней для Москвы.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.