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Бербок в Одессе почти 20 минут провела в укрытии из-за воздушной тревоги

DPA: Бербок в Одессе отправилась в укрытие из-за воздушной тревоги

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Bernd von Jutrczenka/Reuters

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время посещения Одессы была вынуждена почти 20 минут провести в укрытии из-за звучащего сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщило агентство DPA.

В сообщении уточнили, воздушную тревогу объявили в 22:48. Глава внешнеполитического ведомства вместе с членами делегации отправились в укрытие при отеле. В 23:07 сирены замолчали.

Накануне стало известно, что в Одессу Бербок прибыла и ее украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Предварительно о планах посещения ими города ничего не сообщалось из соображений безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД ФРГ о санкциях Запада в отношении России, усомнившись в ее компетенции. Дипломат обратила внимание, что, по словам Бербок, когда страны США и ЕС начали вводить рестрикции, никто не рассчитывал, что «это остановит вторжение»,

Ранее глава МИД ФРГ Бербок выступила за тесное сотрудничество ЕС в оборонной сфере.

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