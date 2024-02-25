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Нуланд объяснила выгоду США от помощи Украине

Замгоссекретаря Нуланд: американская помощь Киеву возвращается в экономику США

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Gleb Garanich/Reuters

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, какую выгоду Вашингтон получает от выделения помощи Украине. Подробности она раскрыла в интервью CNN.

«Мы должны помнить, что основная масса этих денег возвращается прямо в американскую экономику для производства оружия, включая хорошо оплачиваемые рабочие места», — сказала она.

Незадолго до этого, политолог Александр Асафов заявил, что у Украины нет возможности вернуть долг Западу за оказанную стране финансовую помощь. По его словам, «уже по полученным средствам Украине расплачиваться до 2054 года». Он уверен, что страны Запада рано или поздно все равно потребуют от Киева оплатить всю оказанную военную помощь.

До этого стало известно, что общий объем помощи Украине со стороны ФРГ составил €32 млрд за два года. Сообщается, что в бюджете Германии на 2024 год заложено от 7 до 8 млрд евро на нужды Украины.

Ранее в Госдепе заявили об ужесточении режима санкций против России.

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