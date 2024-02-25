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В США сочли, что нынешняя Россия не соответствует образу, который хотели бы видеть

Нуланд заявила, что РФ не соответствует образу, который хотели бы видеть США

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Валентин Огиренко/Reuters

Современная Россия не отвечает тому образу, который хотели бы видеть американские власти. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, передает телеканал CNN.

«Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели», — отметила она.

По словам Нуланд, Вашингтон предпочитает видеть в лице РФ партнера, который «ориентировался бы на Запад» и стал бы европейским. Замгоссекретаря подчеркнула, что это не то, что сделал российский президент Владимир Путин.

Касаясь ситуации на Украине, Нуланд заверила, что США «продолжат затягивать удавку» рестрикций в отношении российского руководства, чтобы заставить Россию «серьезно сесть за стол» переговоров.

Накануне Нуланд анонсировала новый «сокрушительный» пакет с «сотнями, сотнями и сотнями» санкций. Она обратила внимание, что США выступают против паузы или «фальшивого мира» на Украине. При этом Нуланд отрицает, что Вашингтон диктует Украине, когда возобновлять переговоры.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.

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