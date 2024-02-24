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Мирошник: ситуация на Донбассе готовилась к «ближневосточному сценарию»

Мирошник: Запад надеялся, что Россия не встанет на защиту жителей Донбасса

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Reuters

Западные лидеры питали надежды, что Российская Федерация не встанет на защиту мирных жителей Донбасса, а Украина раздавит «непослушную» территорию. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ по военным преступлениям Киева Родион Мирошник в беседе с РИА Новости

«У Киева была надежда, что они смогут с пятикратным превосходством просто раздавить непокорный Донбасс», — заявил дипломат.

По его мнению, в 2022 году ситуация в Донбассе подготавливалась к «ближневосточному сценарию».

«У них была надежда, что Россия не встанет на защиту жителей Донбасса, а просто промолчит», — сказал сотрудник внешнеполитического ведомства.

Как уточнил Мирошник, подобный вариант развития события на Западе окрестили «хорватский сценарий», но РФ отреагировала иначе и начала специальную военную операцию по спасению жителей Донбасса.

«А Запад все так же продолжает на всех площадках говорить о «немотивированной агрессии России», — резюмировал посол.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва защитила народные республики Донбасса в соответствии с Уставом ООН.

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