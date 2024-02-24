В Праге прошел многотысячный митинг солидарности с Украиной

В Праге прошел митинг солидарности с Украиной, посвященный второй годовщине начала боевых действий на территории этой страны. Об этом сообщает чешское агентство CTK.

По сообщению агентства, акция на Староместской площади была инициирована президентом Чехии Петром Павелом. Шествие началось от памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко, люди несли многочисленные плакаты с выражением солидарности с Украиной. Отмечается, что многие из них были написаны не на чешском, а на английском языке.

На митинге выступили представители чешской общественности, включая организаторов приема в Чехии более полумиллиона украинских беженцев.

По телемосту с видеообращением к собравшимся выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Митинг завершился выступлением украинского детского хора, исполнившего государственные гимны Украины и Чехии.

По данным полиции, никаких противоправных инцидентов не зафиксировано.

22 февраля Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

19 февраля в Чехии назвали сумму пособий, выплаченных украинским беженцам за два года.

Ранее президент Чехии заявил о найденных для Украины 800 тыс. снарядов.