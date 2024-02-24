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Немецкий военный призвал Запад принять обреченность Украины

Полковник ФРГ Рихтер: Западу нужно принять невозможность победы Киева

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Gleb Garanich/Reuters

Полковник немецкой армии в отставке Вольфганг Рихтер заявил, что западным странам необходимо признать невозможность победы Украины в конфликте с Россией. Свое мнение он выразил в беседе с Welt.

«Мы должны попрощаться с риторикой о победе, которую поддерживает Зеленский», — подчеркнул полковник в отставке.

Он обратил внимание слушателей на то, что украинским войскам не хватает не только боеприпасов, но и солдат. В этой связи Рихтер отметил невозможность какой-либо дискуссии относительно «победы» Украины.

До этого премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя складывается тяжелая ситуация, которая требует дальнейшей поддержки Киева со стороны Евросоюза.

В то же время он подчеркнул, что негативное для Киева развитие событий не означает, что Запад должен сдаться.

Ранее Зеленский указал на неготовность мира к поражению России в конфликте на Украине.

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