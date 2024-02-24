Подполковник американских вооруженных сил в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Владимир Зеленский, намеревающийся начать новое контрнаступление, неверно дает оценку состоянию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

«Не может быть никакого контрнаступления… У украинцев даже нет личного состава, чтобы восполнить понесенные потери», — подчеркнул Дэвис.

Он отметил, что к наступлению лета 2023 года армия Украины готовилась целых девять месяцев, однако на данный момент ВСУ находятся в плохом состоянии.

До этого премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя складывается тяжелая ситуация, которая требует дальнейшей поддержки Киева со стороны Евросоюза. В то же время он подчеркнул, что негативное для Киева развитие событий не означает, что Запад должен сдаться.

Ранее в Британии заявили, что Украина не может выяснить информацию о новом наступлении РФ.