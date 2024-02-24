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В МИД Швейцарии заявили, что ОБСЕ находится в тупике

Глава МИД Швейцарии Кассис: ОБСЕ находится в тупике

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Julia Darashkevich/Reuters

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в тупике, и ее выживание поставлено на карту. Об этом сообщает РИА Новости.

«Говоря вам очень простыми словами, пришло время полностью переосмыслить архитектуру безопасности на нашем континенте, не больше и не меньше», — сказал Кассис.

Он назвал эту задачу очень сложной.

Кассис отметил на заседании комитета ОБСЕ, что организация «заблокирована».

До этого в МИД России заявили, что руководство и отдельные исполнительные структуры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отклонились от своих мандатов и закрывают глаза на нарушения со стороны Украины и западных стран. В МИД России также подчеркнули, что вопросы, связанные с участием российской делегации в работе парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ, относятся к компетенции Федерального Собрания РФ. До этого стало известно, когда Государственная дума и Совет Федерации примут решение о приостановке участия России в ПА ОБСЕ.

Ранее Приднестровье обратилось к ОБСЕ из-за подготовки диверсионных групп в Молдавии.

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