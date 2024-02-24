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Стало известно о цели НАТО в случае конфликта с РФ

Asia Times: в случае конфликта с РФ НАТО попытается напасть на Калининград

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Global Look Press

В случае прямого военного конфликта между РФ и НАТО альянс может попытаться атаковать Калининград. Об этом пишет газета Asia Times.

«НАТО не в состоянии физически помочь Украине сухопутными войсками. У НАТО слишком мало солдат, и это рискует оставить некоторые страны НАТО незащищенными и крайне уязвимыми, особенно государства Балтии», — говорится в сообщении издания.

Газета предполагает, что если НАТО применит «военную силу напрямую» на Украине, это будет авиация для бомбардировки российских военных позиций или, возможно, «нападения на союзника России, Белоруссию».

«В качестве альтернативы НАТО может попытаться закрыть стратегический анклав России в Калининграде», — подчеркивает газета.

До этого председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что самолеты F-16, которые Запад намерен поставить Украине, не изменят хода боевых действий, при этом риск прямого столкновения с НАТО после такого шага возрастет.

Ранее Маск отказал премьеру Нидерландов в праве поддержать Украину.

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