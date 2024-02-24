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Маск отказал премьеру Нидерландов в праве поддержать Украину

Маск: уходящий премьер Нидерландов Рютте не вправе подписать договор с Украиной

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Grzegorz Wajda/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте не вправе подписать договор о помощи с Украиной на 10 лет. Соответствующую публикацию Маск опубликовал в социальной сети X.

Эта публикация стала ответом на высказывание политолога Эвы Влардингербрук о соглашении Амстердама с Киевом о безопасности, предполагающем финансовую поддержку украинских властей Нидерландами в течение 10 лет. По словам Маска, у покидающего пост политика уже нет полномочий заключать такие соглашения.

До этого Рютте заявил, что НАТО придется сесть за стол переговоров с Россией. Он претендует на пост генерального секретаря альянса, его кандидатуру поддержали более 20 стран НАТО.

Ранее в Нидерландах заявили о неготовности Украины вступить в НАТО.

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