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Борис Джонсон прибыл в Киев

Экс-премьер Британии Борис Джонсон прибыл в Киев

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Boris Johnson/X

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев. Соответствующий пост, а также фотография с ним и президентом Украины опубликована на странице в X.

Джонсон отметил, что для него стало большой честью во вторую годовщину российской спецоперации быть на Украине.

«С их (украинцев. — прим. ред.) неукротимым мужеством я не сомневаюсь, что украинцы победят и изгонят силы Путина — при условии, что мы окажем им военную, политическую и экономическую помощь, в которой они нуждаются», — написал бывший британский премьер.

В этот же день правительство Великобритании анонсировало, что выделит Украине пакет помощи на 245 млн фунтов стерлингов (около $311 млн) на закупку крайне необходимых боеприпасов и организацию цепочек поставок для производства снарядов на 2025 год.

Кроме того, на этой неделе посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что усилия по достижению мирных договоренностей между Россией и Украиной были сорваны Борисом Джонсоном по указу США.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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