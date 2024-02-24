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Американский историк оценила ситуацию на Украине для ВСУ

Историк Саротт: Россия побеждает в украинском конфликте

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российские вооруженные силы побеждают в украинском конфликте, при этом Украина может потерять еще больше территорий. Об этом в эфире телеканала Das Erste сообщила историк из США Мэри Саротт.

«Сейчас русские выигрывают (в конфликте на Украине – прим. ред.), они приближаются к Западу, поэтому, если мы не сможем обеспечить Киев оружием, Украина может проиграть», — сказала Саротт.

Она предложила украинским властям один из вариантов завершения боевых действий на Украине, который сводится к разделу страны. Саротт отметила, что таким образом Украина может «сохранить» те территории, которые у нее еще остались.

До этого Владимир Зеленский сообщил, что за последний год не все поставки военной помощи от Запада поступали на Украину вовремя и в обещанном объеме.

23 февраля профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) возьмут под свой контроль еще больше территорий перед переговорами по украинскому кризису.

Ранее Зеленский указал на неготовность мира к поражению России в конфликте на Украине.

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