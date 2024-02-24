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В Совфеде прокомментировали визит западных лидеров в Киев

Сенатор Пушков: визитом в Киев лидеры ЕС показывают приверженность Украине

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что коллективным визитом лидеры ЕС показывают приверженность своей политике поддержки Украины после падения Авдеевки и задержки помощи от США, Европа все глубже втягивается в украинскую авантюру, где ее ждут лишь расходы и разочарования. Такое мнение сенатор выразил в своем Telegram-канале.

«Премьеры Бельгии, Италии и Канады, а также глава Еврокомиссии прибыли в Киев. Этим коллективным визитом ЕС хочет показать, что не отступается от Украины после падения Авдеевки и в условиях, когда в США вот уже три месяца, как заблокированы 60 млрд долларов помощи Украине… Лидеры ЕС все глубже затягивают Европу в украинскую авантюру, в которой Европу ждут лишь огромные расходы, все новые разочарования и растущий риск большой войны», — подчеркнул Пушков.

По словам политика, в ЕС считают, что нынешняя ситуация с задержкой помощи Киеву от США «стала тестом на наличие характера» у Европы. В Брюсселе полны решимости показать, что будут поддерживать Киев и без США, отметил Пушков.

До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава итальянского кабмина Джорджия Мелони и премьер Бельгии Александр Де Кроо 24 февраля прибыли в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной во вторую годовщину после начала специальной военной операции. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен также 24 февраля прибыла в Киев для того, чтобы выразить поддержку властям Украины в военном конфликте.

Ранее в Совфеде рассказали, зачем Западу заявления о войне с Россией.

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