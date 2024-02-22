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В Совфеде рассказали, зачем Западу заявления о войне с Россией

Сенатор Пушков: слова о войне с РФ нужны Западу для продолжения помощи Киеву

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что слова на Западе о «войне с Россией» необходимы западным элитам для поддержки нужного градуса напряженности в целях убедить граждан в необходимости финансирования Украины. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

«Заявления о необходимости готовиться к войне с Россией отражают как страх евроэлит перед поражением Украины, так и стремление поддерживать градус антироссийской истерии на том уровне, который позволит и далее убеждать общества в необходимости финансировании Украины», — отметил сенатор.

По его словам, без США европейские страны НАТО «на такую войну не решатся». При этом самим США война с Россией не нужна, поскольку она подорвет их собственную безопасность.

До этого Пушков подчеркивал, что европейские пропагандисты сами не верят в свои слова об Украине на фоне сообщений о снижении уверенности жителей ЕС в «победе» Украины в конфликте с Россией.

Ранее посол России рассказал, как США усугубляют ситуацию на Украине.

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