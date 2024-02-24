Кадыров обсудил с Мишустиным развитие Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что обсудил с премьер-министром России Михаилом Мишустиным на встрече в Москве социально-экономическое развитие республики. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«В ходе командировки в Москву у меня состоялась встреча с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным», — написал чеченский лидер.

Чиновник отметил, что ему удалось с премьером выявить направления, на которые необходимо сделать основной упор. По его словам, Мишустин выразил готовность оказать Чечне помощь в решении проблемных вопросов.

Кадыров добавил, что в национальном рейтинге инвестиционного климата по результатам 2023 году республика Чечня заняла шестое место среди субъектов Российской Федерации и первое среди регионов Северо-Кавказского федерального округа.

В завершении глава Чечни выразил искреннюю признательность премьеру за высокую оценку своей деятельности, постоянную помощь и поддержку республике.

Ранее в Чечне перестали выдавать загранпаспорта «молодым людям младше 30 лет без сопровождения родителей».