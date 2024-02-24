Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев 24 февраля во вторую годовщину начала специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Борис Джонсон также в Киеве», — написал депутат.

До этого сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава итальянского кабмина Джорджия Мелони и премьер Бельгии Александр Де Кроо 24 февраля прибыли в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной во вторую годовщину после начала специальной военной операции.

На Украину 24 февраля также прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В этот же день государства – члены G7 будут обсуждать совместное заявление по дальнейшей поддержке Киева.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявлял, что усилия по достижению мирных договоренностей между Россией и Украиной были сорваны бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по указу США.

Ранее Еврокомиссия заявила о важности сохранения каналов связи Евросоюза с Россией.