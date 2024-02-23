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Украина направила ноту Польше

Посольство Украины в Варшаве направило ноту властям Польши по ситуации с зерном

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Global Look Press

Посольство Украины в Польше направило официальную ноту польским органам власти с требованием привлечь к ответственности причастных к рассыпанию украинского зерна. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) cообщил посол Украины в Варшаве Василий Зварич.

«Безнаказанность неприемлема. Преступники, которые попирают и уничтожают чужое имущество, должны предстать перед законом», — заявил дипломат.

Он отметил, что Польша является правовым государством. В связи с этим она «должна действовать в таких случаях решительно и бескомпромиссно», подчеркнул Зварич.

22 февраля сообщалось, что премьер Польши Дональд Туск отказался встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским на границе между двумя странами по проблеме ее блокады и протестов польских фермеров. До этого украинский лидер предложил Туску до 24 февраля приехать на границу между двумя государствами, чтобы решить вопрос с транспортной блокадой.

Протесты польских фермеров возобновились с конца января, когда они перекрыли автостраду, ведущую с Украины в Варшаву, с помощью сотен тракторов. Конфликт усилился после того, как фермеры начали атаковать украинские фуры с зерном. Также они рассыпали два вагона с кукурузой на железнодорожные пути.

Ранее польский чиновник выдвинул Украине ультиматум по ситуации на границе.

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