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NYT сообщила о неудачах США в попытках изоляции России

NYT: кампанию США по изоляции России постигла неудача

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Depositphotos

Кампания Соединенных Штатов Америки по изоляции России столкнулась с серьезными трудностями и не достигла поставленных целей. Об этом сообщает газета The New York Times.

Издание отмечает, что запасы нефти и газа позволили России сохранить финансовую и, как следствие, политическую стабильность после введения Западом санкций. Вашингтон надеялся на то, что из-за ограничений иностранные партнеры разорвут связи с Москвой, однако этого не произошло, по крайней мере в том объеме, на который надеялись в США, а в некоторых регионах Азии, Африки и Южной Америки влияние Москвы только увеличилось, указывает NYT.

20 февраля президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании форума «Сильные идеи для нового времени», заявил, что планы недружественных стран по изоляции России развалились.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что крах планов Запада по изоляции России приходится признавать и их разработчикам. При этом дипломат отметил, что сторонники антироссийской политики продолжат усиливать давление на Москву и ее союзников.

Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что в США беспокоятся по поводу неэффективности работы по изоляции России в спорте.

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