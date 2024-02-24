Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Австралия ввела санкции против 55 российских граждан и 37 организаций

Глава МИД Вонг: Австралия ввела санкции против 55 граждан РФ и 37 организаций

close
100%
Olivier Douliery/AP

Правительство Австралии ввело дополнительный пакет санкций, включающий в себя финансовые и визовые ограничения в отношении 55 граждан России и 37 организаций. Об этом заявила глава МИД страны Пенни Вонг, сообщаетТАСС.

В заявлении ведомства отмечается, что причиной для нового пакета санкций стали предполагаемые действия Москвы по «депортации украинских детей из регионов, перешедших под контроль России».

Указанные ограничительные меры, отметила министр, последовали за решением Международного уголовного суда по выдаче ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Общий перечень граждан и организаций, подпавших под новые санкции, пока не приводится. При этом Вонг отметила, что в списки включены предприятия российского ВПК, энергетического и горнодобывающего секторов, а также ряд медиакомпаний.

Накануне Госдепартамент Соединенных Штатов внес в санкционные списки по России 250 физических и юридических лиц. Ограничения призваны лишить РФ доходов и помешать проведению СВО на территории Украины.

Ранее президент России Владимир Путин назвал антироссийские санкции безумными и бездумными.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами