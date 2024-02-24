Австралия ввела санкции против 55 российских граждан и 37 организаций

Правительство Австралии ввело дополнительный пакет санкций, включающий в себя финансовые и визовые ограничения в отношении 55 граждан России и 37 организаций. Об этом заявила глава МИД страны Пенни Вонг, сообщаетТАСС.

В заявлении ведомства отмечается, что причиной для нового пакета санкций стали предполагаемые действия Москвы по «депортации украинских детей из регионов, перешедших под контроль России».

Указанные ограничительные меры, отметила министр, последовали за решением Международного уголовного суда по выдаче ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Общий перечень граждан и организаций, подпавших под новые санкции, пока не приводится. При этом Вонг отметила, что в списки включены предприятия российского ВПК, энергетического и горнодобывающего секторов, а также ряд медиакомпаний.

Накануне Госдепартамент Соединенных Штатов внес в санкционные списки по России 250 физических и юридических лиц. Ограничения призваны лишить РФ доходов и помешать проведению СВО на территории Украины.

Ранее президент России Владимир Путин назвал антироссийские санкции безумными и бездумными.