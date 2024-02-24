Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Небензя заявил, что у Украины еще есть шанс остаться на карте мира

Постпред РФ в ООН заявил, что Украина как государство не должна угрожать России

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Сохранить Украину как государство еще возможно — но только при условии того, что Украина станет мирной страной и не будет представлять угрозу для России. Об этом РИА Новости заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

«Хочу подчеркнуть — сохранить Украину в каком-то виде пока еще возможно, но это должна быть мирная, нейтральная Украина, в которой нет дискриминации и русофобии, в которой не героизируются нацистские преступники и от которой не исходит угроза России», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Одной из основных целей России в ходе специальной военной операции является демилитаризация Украины. Положения об этом также упоминались в Стамбульских договоренностях, которые были отвергнуты Украиной после того, как экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон убедил руководство Украины продолжать боевые действия.

До этого постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, что не намерен выслушивать выступления всех европейских представителей, так как их слова написаны под копирку.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский ушли с заседания Совбеза ООН по территориям Украины, не дожидаясь его завершения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами