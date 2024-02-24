Сохранить Украину как государство еще возможно — но только при условии того, что Украина станет мирной страной и не будет представлять угрозу для России. Об этом РИА Новости заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

«Хочу подчеркнуть — сохранить Украину в каком-то виде пока еще возможно, но это должна быть мирная, нейтральная Украина, в которой нет дискриминации и русофобии, в которой не героизируются нацистские преступники и от которой не исходит угроза России», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Одной из основных целей России в ходе специальной военной операции является демилитаризация Украины. Положения об этом также упоминались в Стамбульских договоренностях, которые были отвергнуты Украиной после того, как экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон убедил руководство Украины продолжать боевые действия.

До этого постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, что не намерен выслушивать выступления всех европейских представителей, так как их слова написаны под копирку.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский ушли с заседания Совбеза ООН по территориям Украины, не дожидаясь его завершения.