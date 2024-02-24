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Губернатор Флориды отправил в Техас дополнительные силы нацгвардии

Губернатор Флориды Десантис отправил в Техас дополнительные силы нацгвардии

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Lynne Sladky/AP

Губернатор Флориды Рон Десантис отправил в штат Техас дополнительные силы национальной гвардии и дорожного патруля для ведения борьбы с незаконными мигрантами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Губернатор Рон Десантис направил в Техас больше солдат национальной гвардии и дорожного патруля Флориды, чтобы помочь властям Техаса в обеспечении безопасности нашей южной границы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на помощь Техасу были отправлены 50 национальных гвардейцев и 76 представителей патруля Флориды.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в шутку заявил, что ждет договора о дружбе между Техасской и Донецкой народными республиками. Раньше такая мысль показалась бы нелепой даже в шуточном контексте, а в данный момент «это вполне обсуждаемо», отметил он. По его словам, он написал в своем «юмористическом прогнозе, что это будет». Он также назвал Техас прекрасным местом и рассказал, что был там на ранчо Джорджа Буша.

Ранее Медведев предрек западным политикам уход в небытие.

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