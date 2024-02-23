Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

США ввели санкции против AURUS

США ввели санкции против производителя российского автомобильного бренда AURUS

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Соединенные Штаты ввели санкции против производителя российского автомобильного бренда AURUS. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

«Общество с ограниченной ответственностью АУРУС», — сказано в сообщении.

20 февраля президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль AURUS.

После этого официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что передача Россией автомобиля Aurus Ким Чен Ыну являются нарушением санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР.

23 февраля президент США Джо Байден объявил о введении более 500 новых санкций против Российской Федерации.

Он отметил, что Вашингтон принял такое решение в связи с продолжающимся украинским конфликтом и ситуацией с Алексеем Навальным. По словам Байдена, новые ограничения будут направлены против российского финансового сектора и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Кроме того, меры коснутся лиц, «уклоняющихся от выполнения санкций».

Ранее США ввели санкции против госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами