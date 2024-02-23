США ввели санкции против AURUS

Соединенные Штаты ввели санкции против производителя российского автомобильного бренда AURUS. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

«Общество с ограниченной ответственностью АУРУС», — сказано в сообщении.

20 февраля президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль AURUS.

После этого официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что передача Россией автомобиля Aurus Ким Чен Ыну являются нарушением санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР.

23 февраля президент США Джо Байден объявил о введении более 500 новых санкций против Российской Федерации.

Он отметил, что Вашингтон принял такое решение в связи с продолжающимся украинским конфликтом и ситуацией с Алексеем Навальным. По словам Байдена, новые ограничения будут направлены против российского финансового сектора и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Кроме того, меры коснутся лиц, «уклоняющихся от выполнения санкций».

Ранее США ввели санкции против госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева.