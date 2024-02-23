Украинский премьер приедет на границу для встречи с польским правительством

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль с командой приедет на границу для встречи с польским правительством, передает издание «Страна.ua» в Telegram-канале, ссылаясь на выступление главы государства во Львове.

«Будут ли там польские коллеги — это их личное решение», — сказал президент.

Он добавил, что украинская делегация готова к встрече до 24 февраля.

До этого украинский нардеп Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что члены украинского правительства 23 февраля проведут во Львове заседание кабмина на тему блокады границы с Польшей.

22 февраля польский портал Onet сообщал, что премьер Польши Дональд Туск отказался встречаться с Владимиром Зеленским на границе между Украиной и Польшей по проблеме ее блокады и протестов польских фермеров. До этого президент Украины предложил Туску до 24 февраля приехать на границу между странами, чтобы решить вопрос с транспортной блокадой.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.