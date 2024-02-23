МИД России ожидает разъяснений от Армении после заявлений о заморозке участия в ОДКБ

Российская сторона исходит из того, что Армения до сих пор продолжает оставаться полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и выражает надежду, что Ереван предпочтет устранять озабоченности в доверительном диалоге. Об этом ТАСС заявили в министерстве иностранных дел России.

«С сожалением констатируем, что динамика участия Армении в мероприятиях организации снизилась. Это не отвечает интересам дружественного армянского народа и задачам обеспечения безопасности страны. Надеемся, что в Ереване придут к пониманию того, что имеющиеся озабоченности должны обсуждаться и устраняться в доверительном диалоге, а не путем их будирования в публичном пространстве», — сказали в дипведомстве.

До этого первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ депутат Константин Затулин заявил в беседе с «Газетой.Ru», что заморозив участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), премьер-министр Никол Пашинян по сути нацелился на выход страны из нее.

Ранее Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в вопросе Украины.