В Азербайджане прокомментировали слова Пашиняна о готовящейся против Армении войне

МИД Азербайджана прокомментировал слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна, который заявил, что Баку готовится к нападению на Армению. Об этом сообщается на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Как заявили в министерстве, «необоснованные обвинения» против Азербайджана, который выдвинул глава кабмина Армении, «намеренно создают напряженность в регионе и направлены на очередной подрыв мирного процесса». В МИД отметили, что такие заявления армянской стороны после последней встречи между лидерами двух стран, проведенной по инициативе канцлера ФРГ, и выбор для этого в качестве места именно Франции, «являются неуважением к усилиям Германии со стороны Армении, что расценивается как показатель продолжающегося негативного влияния» Парижа на мирный процесс.

До этого Пашинян заявил, что «новая атака» Азербайджана против Армении «очень вероятна».

Он также сказал, что мир между двумя странами в данный момент «немыслим».

Ранее в Азербайджане заявили об исторической возможности для мира с Арменией.