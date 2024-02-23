Кадыров опубликовал фото с Путиным

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал фото с президентом РФ Владимиром Путиным и сообщил подробности их личной встречи в Кремле.

«Глава государства интересовался социально-экономической обстановкой в Чеченской Республике, планами по развитию региона на 2024 год», — говорится в публикации.

По словам Кадырова, Путин также поинтересовался службой чеченских подразделений в зоне специальной военной операции на Украине.

До этого Кадыров рассказал, что Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе получит имя президента России Владимира Путина. Также он пообещал, что в Грозном появится новый район, который будет носить имя президента.

19 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Чечню.

Ранее девочка из города Камызяк отправила письмо Путину и оказалась в Чечне.