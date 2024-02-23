Стало известно, что подарили Путину на 23 февраля

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подарила президенту России Владимиру Путину перчатки на 23 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

«Партии таких же перчаток, а еще носков и других теплых вещей – от женщин Совфеда – регулярно отправляются в зону СВО. Две шерстяные пары для Путина связаны вручную, а тактические зеленые пошиты на фабрике, которой тоже руководит женщина», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что большинство попрошенных россиян (79%) считают День защитника Отечества важным и значимым праздником.

Отмечалось, что самый «базовый» подарочный набор на 23 февраля из носков, пены для бритья, шампуня и бритвы в этом году стоит в среднем 660 рублей.

До этого министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу поздравил российскую армию с Днем защитника Отечества.

Также Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.

Ранее Путин выступил с обращением на День защитника Отечества.