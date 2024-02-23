В Польше отреагировали на своз сгоревшей украинской сельхозтехники к границе

Польский политик Рафал Меклер в социальной сети Х (бывший Twitter) прокомментировал своз сгоревшей украинской сельхозтехники к границе.

«Украинцы привозят в район КПП «Угринов — Долгобичув» разрушенную на полях технику», — написал он.

Политик назвал это «эмоциональным представлением» Украины, «целью которого является давление на поляков в вопросе экспорта зерна в Польшу».

Он отметил, что положение фермеров в Польше заметно ухудшилось по вине украинцев.

«Я могу поехать на парковку, где стоят машины, забранные у фермеров, я могу пойти на торги, где фермеры теряют свои фермы, потому что не могут позволить себе кредиты», — заявил Меклер.

Он добавил, что поляки тоже могут устроить похожее представление.

23 февраля украинское издание «Апостроф» сообщило, что украинцы везут сгоревшую сельхозтехнику на границу с Польшей в качестве жеста отчаяния в связи с блокадой на границе не только сельхозпродукции, но и других перевозок.

До этого стало известно, что премьер Польши Дональд Туск отказался встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским на границе между двумя странами по проблеме ее блокады и протестов польских фермеров. До этого украинский лидер предложил Туску до 24 февраля приехать на границу между двумя государствами, чтобы решить вопрос с транспортной блокадой.

Ранее польский чиновник выдвинул Украине ультиматум по ситуации на границе.