Котенок залез на мэра турецкого города во время совещания

Мэр турецкого города Бейкоз Мурат Айдын поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором совещание временно прервал котенок.

На кадрах видно, что питомец залез на главу города, а обсуждение прервали на время, чтобы полюбоваться малышом.

Публикацию чиновник приурочил к Всемирному дню кошек, который отмечается 1 марта.

«Это была наша первая встреча с Беллой. Кроме того, это был ее первый и последний опыт участия в координационных совещаниях», — рассказал Айдын.

Мэр рассказал, что к настоящему моменту кошка Белла уже выросла. Она вместе со своим братом живет в муниципалитете

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