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Байден перепутал имя Навальной

Байден назвал Навальную «Йоландой», перепутав ее имя

Байден перепутал имя Юлии Навальной и назвал ее «Йоландой». На это обратил внимание Telegram-канал «BILD на русском».

По итогам встречи с Юлией и Дарьей Навальными глава Белого дома дал короткий комментарий. В начале речи Байден запнулся, а в конце назвал Навальную «Йоландой».

«Завтра мы собираемся объявить санкции против Путина. И мне стало ясно одно: Йоланда собирается продолжить борьбу, которую начал ее муж. Так что мы не опускаем руки», — сказал он.

Белый дом пока не комментировал путаницу президента в именах.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в связи со встречей президента США Джо Байдена с Юлией Навальной заявил, что «повторяются надоевшие шаблоны западной игры против России».

Накануне Джо Байден принял в Белом доме Юлию и Дарью Навальных.

Ранее матери Навального показали тело сына.

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