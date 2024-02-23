На Западе заявили о тяжелом положении Украины на поле боя

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя складывается тяжелая ситуация, которая требует дальнейшей поддержки Киева со стороны Евросоюза. Его слова приводит ТАСС.

«Ясно, что ситуация на поле боя [на Украине] требует нашей дальнейшей поддержки», — констатировал де Кроо.

В то же время он подчеркнул, что негативное для Киева развитие событий не означает, что Запад должен сдаться.

Ранее Sky News со ссылкой на служащих ВСУ писал, что российская армия ведет безостановочный штурм позиций.

До этого газета The Hill писала, что спустя два года после начала конфликта на Украине ситуация для Киева складывается таким образом, что он не сможет победить в противостоянии с Москвой, даже несмотря на потенциальное выделение 60 млрд от США для ВСУ. Как отмечается в материале, для Киева складывается «мрачная ситуация», поскольку боевые действия затянулись и идут в пользу России, в то время как у ВСУ кончаются боеприпасы.

Ранее Зеленский указал на неготовность мира к поражению России в конфликте на Украине.