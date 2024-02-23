Байден признал нехватку боеприпасов у Украины

Президент США Джо Байден заявил, что имеющиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасы подходят к концу, Киев нуждается в выделении помощи, которую конгресс не может согласовать. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«У них заканчиваются боеприпасы. Украина нуждается в дополнительных поставка из Соединенных Штатов, чтобы удержать линию фронта против неустанных атак России», — считает Байден.

Глава государства призвал палату представителей и конгресс принять двухпартийный законопроект по обеспечению нацбезопасности, «пока не стало слишком поздно».

До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что в настоящее время Вашингтон выступает против паузы «или фальшивого мира» на Украине.

По словам Нуланд, Украине можно будет вести переговоры лишь тогда, когда она «будет находиться в более сильной позиции». Такое мнение заместитель госсекретаря США высказала, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Украина должна сама принять решение о переговорах с Россией.

Ранее в ВСУ пожаловались на безостановочные атаки российской армии.