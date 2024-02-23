Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В ВСУ пожаловались на безостановочные атаки российской армии

Sky News: ВС России безостановочно атакуют позиции ВСУ на линии фронта

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Российская армия ведет безостановочный штурм позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), используя широкий спектр вооружений. Об этом сообщает британский канал Sky News со ссылкой на украинских военнослужащих.

«Они [ВС РФ] штурмуют наши позиции, прорывая колючую проволоку, чтобы через нее пройти», — сказал представитель ВСУ.

Он подчеркнул, что ВС РФ безостановочно атакуют, используя большое число артиллерийских снарядов.

По его словам, в арсенале Вооруженных сил России есть «самолеты, вертолеты, бомбы с лазерным наведением, «Грады».

«Они используют все вдоль нашей линии фронта», — сказал украинский солдат.

До этого газета The Hill писала, что спустя два года после начала конфликта на Украине ситуация для Киева складывается таким образом, что он не сможет победить в противостоянии с Москвой, даже несмотря на потенциальное выделение 60 млрд от США для ВСУ. Как отмечается в материале, для Киева складывается «мрачная ситуация», поскольку боевые действия затянулись и идут в пользу на пользу России, в то время как у ВСУ кончаются боеприпасы.

Ранее в США заявили, что успехи российской армии поставили Зеленского в тупик.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами