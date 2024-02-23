Российская армия ведет безостановочный штурм позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), используя широкий спектр вооружений. Об этом сообщает британский канал Sky News со ссылкой на украинских военнослужащих.

«Они [ВС РФ] штурмуют наши позиции, прорывая колючую проволоку, чтобы через нее пройти», — сказал представитель ВСУ.

Он подчеркнул, что ВС РФ безостановочно атакуют, используя большое число артиллерийских снарядов.

По его словам, в арсенале Вооруженных сил России есть «самолеты, вертолеты, бомбы с лазерным наведением, «Грады».

«Они используют все вдоль нашей линии фронта», — сказал украинский солдат.

До этого газета The Hill писала, что спустя два года после начала конфликта на Украине ситуация для Киева складывается таким образом, что он не сможет победить в противостоянии с Москвой, даже несмотря на потенциальное выделение 60 млрд от США для ВСУ. Как отмечается в материале, для Киева складывается «мрачная ситуация», поскольку боевые действия затянулись и идут в пользу на пользу России, в то время как у ВСУ кончаются боеприпасы.

Ранее в США заявили, что успехи российской армии поставили Зеленского в тупик.