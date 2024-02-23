В Кремле заявили об отсутствии контактов Путина и Пашиняна по ситуации с ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин пока не говорил с армянским премьер-министром Николом Пашиняном по поводу приостановки членства республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, в настоящее время нет и не было никаких контактов», — сказал представитель главы государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что Москва намерена выяснить планы Еревана в отношении членства в ОДКБ в рамках рабочих контактов. Российская сторона рассчитывает получить от зарубежных коллег разъяснения о том, что на самом деле имел в виду глава правительства Армении.

«Поэтому мы продолжим наш диалог с Ереваном», — уточнил Песков.

23 февраля Никол Пашинян заявил, что армянская сторона приостанавливает участие в работе ОДКБ. По его словам, решение было принято из-за невыполнения организацией своих обязательств перед республикой.

Позже ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Кремля. Представитель президента РФ сообщил, что армянские власти все еще не предприняли никаких официальных шагов по приостановке членства в ОДКБ.

Ранее в ОДКБ высказались о решении Еревана приостановить работу в рамках организации.