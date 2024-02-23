Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили об отсутствии контактов Путина и Пашиняна по ситуации с ОДКБ

Песков: Путин пока не обсуждал с Пашиняном приостановку членства Армении в ОДКБ

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин пока не говорил с армянским премьер-министром Николом Пашиняном по поводу приостановки членства республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, в настоящее время нет и не было никаких контактов», — сказал представитель главы государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что Москва намерена выяснить планы Еревана в отношении членства в ОДКБ в рамках рабочих контактов. Российская сторона рассчитывает получить от зарубежных коллег разъяснения о том, что на самом деле имел в виду глава правительства Армении.

«Поэтому мы продолжим наш диалог с Ереваном», — уточнил Песков.

23 февраля Никол Пашинян заявил, что армянская сторона приостанавливает участие в работе ОДКБ. По его словам, решение было принято из-за невыполнения организацией своих обязательств перед республикой.

Позже ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Кремля. Представитель президента РФ сообщил, что армянские власти все еще не предприняли никаких официальных шагов по приостановке членства в ОДКБ.

Ранее в ОДКБ высказались о решении Еревана приостановить работу в рамках организации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами