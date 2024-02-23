Анонсирована встреча Зеленского с делегацией сенаторов США

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с делегацией сенаторов США должна состояться 23 февраля во Львове. Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский нардеп Алексей Гончаренко.

Как рассказал депутат, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с большей частью кабмина поехал во Львов на выездное заседание правительства.

Темой заседания будет ситуация на украинско-польской границе. Правда, без самих поляков, отметил Гончаренко.

Он добавил, что также планируется встреча с премьер-министром Дании Меттей Фредериксен и американскими сенаторами.

22 февраля польский портал Onet сообщал, что премьер Польши Дональд Туск отказался встречаться с Владимиром Зеленским на границе между Украиной и Польшей по проблеме ее блокады и протестов польских фермеров. До этого президент Украины предложил Туску до 24 февраля приехать на границу между странами, чтобы решить вопрос с транспортной блокадой.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.