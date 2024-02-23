В конгрессе раскритиковали позицию США в ООН и призвали прекратить помощь Израилю

Член палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес раскритиковала вето США на резолюцию ООН, призывающую к прекращению огня в секторе Газа и призвала Вашингтон остановить помощь Израилю. Ее слова приводит Fox News.

По ее словам, возмутительно, когда США накладывают вето на резолюцию ООН, «с которой, по сути, согласились все остальные действующие лица и воздержался только один».

«Я считаю, что мы не только должны выступать за прекращение огня, я считаю, что мы должны, как минимум, оказывать обусловленную помощь, если не сокращать ее, правительству Нетаньяху, которое не проявляет никакого уважения к человеческой жизни в Газе», — сказала Окасио-Кортес.

До этого США в третий раз воспользовались своим правом вето, отказавшись от принятия резолюции, призывающей к прекращению огня в секторе Газа в Совете Безопасности ООН.

Предложенный Алжиром проект резолюции получил поддержку от 13 членов Совбеза, при этом Великобритания воздержалась от голосования. В тексте резолюции содержались требования о немедленном гуманитарном прекращении огня, соблюдение которого должно быть обязательным для всех сторон конфликта, а также освобождение всех заложников без каких-либо предварительных условий.

Ранее в Иране заявили о дипломатической катастрофе века в Совбезе ООН.