В Иране заявили о дипломатической катастрофе века в Совбезе ООН

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан назвал вето США на резолюцию Совета Безопасности ООН по прекращению огня в секторе Газа «дипломатической катастрофой века». Свое мнение министр выразил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Повторное вето США на резолюцию СБ ООН, требующую немедленного прекращения огня в Газе, должно быть названо «дипломатической катастрофой века», — заявил министр.

По словам главы МИД Ирана, такой шаг «явно создает ответственность для Белого дома за непрекращающийся геноцид» в секторе Газа. Он подчеркнул, что в этой связи мир должен привлечь США к ответственности за политику Вашингтона.

До этого первый заместитель постоянного представительства РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что США могут снова заблокировать проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованием прекратить огонь в секторе Газа.

Зампостпреда напомнил, что Соединенные Штаты данный документ не устраивает и «они уже дали понять, что применят право вето». Об этом ранее говорила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Если Соединенные Штаты заблокируют проект резолюции, то это будет уже четвертое вето американцев с начала обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем в октябре прошлого года, отметил он.

Ранее в Израиле отвергли идею США о будущем сектора Газа.