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В Турции оценили, как Путин преподал урок Блинкену

DikGAZETE: Путин ловко подловил госсекретаря США Блинкена в вопросах истории

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подловил государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена на словах о том, что его прадед сбежал из РФ в 1904 году, проживая на территории Киева. Таким образом госсекретарь Соединенных Штатов косвенно подтвердил слова российского лидера о том, что до 1922 года Украины как государства не существовало в принципе, передает турецкая газета dikGAZETE, назвав реакцию Путин «мастерским уроком истории» для США.

Журналист турецкого издания отметил, что в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным Путин назвал Блинкена «нашим человеком».

«Ранее государственный секретарь США рассказал о том, как «его прадед бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов». Президент России настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники даже не поняли, что произошло», — отметил обозреватель.

До этого Владимир Путин назвал госсекретаря США Энтони Блинкена «нашим человеком», однако выразил озабоченность возможными ошибками в его высказываниях о еврейских погромах.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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