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Министр обороны Франции впервые в истории посетил Армению

Министр обороны Франции Лекорню впервые прибыл с визитом в Армению

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МИД Армении

Министр обороны Армении Сурен Папикян принял французского коллегу Себастьяна Лекорню, который прибыл в Ереван. Это первый визит министра обороны Франции в Армению в истории, пишет «Sputnik.Армения».

Торжественная церемония встречи Лекорню состоялась в административном комплексе Министерства обороны Армении с участием почетного караула и военного оркестра. Кроме того, прозвучали государственные гимны Армении и Франции, отмечается в материале.

Ранее Франция передала Армении многоцелевые бронеавтомобили Bastion, от которых отказались украинские власти. На территорию республики технику доставляют через Грузию. При этом еще в 2022 году британская газета Tribune писала о планах Парижа направить около 20 бронеавтомобилей Bastion в зону украинского конфликта.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе конференции «Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин и развитие» заявлял, что Франция поощряет и вооружает сепаратистов в Армении, тем самым подготавливая почву для начала новой войны на Южном Кавказе.

Ранее министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что Индия и Франция стали для Армении основными партнерами в оборонной сфере.

Ранее Армения приостановила свое участие в ОДКБ.

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