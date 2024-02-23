Макрон проведет встречу с европейскими лидерами по помощи Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник примет в Париже ряд европейских лидеров и представителей правительств, чтобы обсудить усиление сотрудничества в поддержке Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на офис президента.

«Через два года после начала конфликта на Украине эта рабочая встреча станет возможностью изучить пути активизации сотрудничества между партнерами в поддержку Украины», — заявили в Елисейском дворце.

Французские чиновники подчеркивают, что Макрон полон решимости послать Москве сигнал, что в Европе нет «усталости от Украины», несмотря на опасения по поводу возможной поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов, пишет Reuters.

16 февраля президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали в Париже соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности, которое включает выделение €3 млрд военной помощи Киеву.

Позже стало известно, что французским властям трудно найти средства для финансирования обещанной Украине помощи в размере €3 млрд из-за необходимости сокращения государственных расходов.

Ранее Минобороны Франции обвинило Россию в агрессии против французской армии.