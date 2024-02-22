Минобороны Франции обвинило Россию в агрессии против французской армии

Россия ведет себя агрессивно против французской армии. Об этом заявил глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции RTL.

«Месяц назад российская система противовоздушной обороны угрожала сбить французские самолеты над Черным морем, тогда как мы находились в международной зоне, где осуществляли патруль», — сказал он.

Лекорню утверждает, что несколько месяцев назад российский военный корабль зашел в бухту Сены, чтобы «запугать Францию».

«Россия вновь занимает особенно агрессивную позицию, Россия играет с рубежами в плане агрессивности», — отметил французский министр.

Кроме того, он пожаловался на участившиеся кибератаки якобы со стороны РФ, в том числе на недавнюю информационную атаку на одну из военных компаний, которая поставляет вооружение Украине.

До этого Лекорню высказал обеспокоенность по поводу увеличившегося числа хакерских атак на предприятия военно-промышленного комплекса и указал на Россию как на источник этих атак.

Ранее США совершили кибератаку на предполагаемый иранский корабль-шпион.