Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Минобороны Франции обвинило Россию в агрессии против французской армии

Министр обороны Лекорню: Россия заняла агрессивную позицию против армии Франции

close
100%
Depositphotos

Россия ведет себя агрессивно против французской армии. Об этом заявил глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции RTL.

«Месяц назад российская система противовоздушной обороны угрожала сбить французские самолеты над Черным морем, тогда как мы находились в международной зоне, где осуществляли патруль», — сказал он.

Лекорню утверждает, что несколько месяцев назад российский военный корабль зашел в бухту Сены, чтобы «запугать Францию».

«Россия вновь занимает особенно агрессивную позицию, Россия играет с рубежами в плане агрессивности», — отметил французский министр.

Кроме того, он пожаловался на участившиеся кибератаки якобы со стороны РФ, в том числе на недавнюю информационную атаку на одну из военных компаний, которая поставляет вооружение Украине.

До этого Лекорню высказал обеспокоенность по поводу увеличившегося числа хакерских атак на предприятия военно-промышленного комплекса и указал на Россию как на источник этих атак.

Ранее США совершили кибератаку на предполагаемый иранский корабль-шпион.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами