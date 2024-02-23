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В G20 назвали единственный способ урегулировать конфликт в секторе Газа

Reuters: почти все страны G20 выступают за создание палестинского государства

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Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министры иностранных дел из стран — членов «Большой двадцатки» (G20) были почти единодушны в поддержке идеи создания двух государств как единственного способа урегулировать палестино-израильский конфликт. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Бразилии Мауру Виейра, передает Reuters.

По его словам, все участники двухдневной встречи руководителей МИД из государств — членов G20 выразили беспокойство в связи с текущей ситуацией в секторе Газа. Кроме того, представители «двадцатки» обсудили риск распространения кризиса на весь Ближний Восток.

«Существовало фактическое единодушие в отношении решения о создании двух государств как единственного пути завершить конфликт», — добавил Виейра.

Он уточнил, что во время саммита в Бразилии звучали призывы к прекращению боевых действий в палестинском анклаве и открытию путей в сектор Газа для поставок гуманитарной помощи. Также «многие» страны — члены G20 раскритиковали израильские власти за атаки на населенный пункт Рафах, уточнил глава внешнеполитического ведомства республики.

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в свою очередь, сообщил о существовании «настойчивого запроса» на решение проблемы о создании палестинского государства. Как он сказал, мир на Ближнем Востоке не наступит, пока у палестинского народа не появится перспектива создания собственного государства.

Ранее в Израиле утвердили решение кабинета министров об отвержении «диктата» в вопросе создания палестинского государства.

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