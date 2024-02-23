Зеленский выразил уверенность в своем переизбрании

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что был бы переизбран на новый срок в случае, если бы выборы в стране состоялись прямо сейчас. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам Зеленского, в настоящий момент украинское общество поддерживает его в наибольшей степени.

«Поэтому если мы проведем выборы прямо сейчас, то люди изберут меня», — сказал он.

В условиях военного положения, которое было введено в стране в феврале 2022 года и неоднократно продлевалось, проведение выборов на Украине юридически невозможно.

21 февраля власти Германии с пониманием отнеслись к решению Украины отложить проведение выборов из-за продолжающегося вооруженного конфликта.

20 февраля большинство украинцев выступили против ухода Зеленского до окончания СВО.

Ранее сообщалось, что Украина потеряла более половины избирателей.