Экс-офицер СБУ рассказал об отношении к «Майдану» в Запорожье в 2014 году

В 2014 году в Запорожье и Запорожской области не наблюдалось массовой поддержки «Майдана», а митинги устраивали приезжие из других регионов страны. Такое мнение высказал экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, сообщает РИА Новости.

По словам Прозорова, митингующие вели себя очень агрессивно и безуспешно пытались штурмовать здание областной государственной администрации (ОГА) Запорожья. Сторонники «Майдана» выдвигали к губернатору Александру Пеклушенко требования выйти к ним и покаяться на коленях, однако он отказался.

При этом митингующие забрасывали милицию камнями и пустыми бутылками, стреляли в милиционеров из салютных установок. Среди сотрудников правоохранительных органов было немало пострадавших.

В конце концов сторонники «Антимайдана» в Запорожье сформировали собственные дружины и 26 января 2014 года совместно с милицией «зачистили» площадь, где проходил митинг.

«В Запорожье власть поступила правильно, она обеспечила закон и порядок. Но к сожалению, такого не произошло в других городах, в первую очередь в Киеве», — заявил Прозоров.

Согласно справке РИА Новости, в январе-феврале 2014 года Прозоров служил в управлении СБУ по Запорожской области, затем был переведен в центральный аппарат СБУ в Киеве.

21 февраля экс-подполковник СБУ рассказал, для чего Запад поддерживал «Майдан» на Украине в 2014 году.

Ранее Прозоров рассказал, чем опасен для ВСУ новый главком Александр Сырский.