В Госдепе сообщили о взаимодействии с МИД России на саммите G20

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что не общался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите глав МИД стран G20 в Бразилии. Об этом сообщает ТАСС.

«У меня не было прямых контактов с министром иностранных дел Лавровым, но я слышал его выступления на встречах, и я полагаю, что он, а также многие другие слышали мои выступления», — заявил Блинкен в кулуарах саммита, которых проходит в бразильском Рио-де-Жанейро.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров передал президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве теплый привет от президента России Владимира Путина.

Журналисты отметили, что поездка в Бразилию на переговоры с президентом оказалась под угрозой, так как нет гарантий на топливо из-за санкционных опасений дистрибьютора. Министр отметил действия принимающей стороны, которая сделала все, чтобы «этот вопрос решился».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виэйра провели переговоры на полях заседания глав министров иностранных дел стран Группы двадцати (G20).